В Бундестазі не змогли проголосувати за захист "Північного потоку-2"

Ілюстративне фото (Global Look Press)

Голосування проведуть зранку 8 листопада

Німецький Бундестаг не зміг проголосувати за законопроект, який пом'якшить Газову директиву Євросоюзу щодо газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Голосування щодо законопроекту про "поширення правил внутрішнього ринку газу на трубопроводи між державами-членами ЄС та державам - не членами ЄС" не вдалося провести через відсутність кворуму.

"Було віддано 133 голосів. Для кворуму необхідні 355 голосів. Таким чином парламент не має кворуму", - сказав головуючий.

Засідання закрили і перенесли на 9 ранку.

Раніше Україна закликає Німеччину не підтримувати законопроект, який може допомогти "Північному потоку-2" обійти директиву ЄС. Відповідне звернення оприлюднив український уряд.

РБК-Україна писало, що заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка заявив, що незважаючи на дії уряду Німеччини, Україна, Польща і країни Балтії знайдуть способи заблокувати "Північний потік-2".