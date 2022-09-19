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Польща офіційно посилила правила в'їзду для росіян: підписано постанову

Фото: Маріуш Камінський, голова МВС Польщі (wikimedia.org)
Автор: Іван Носальський

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський підписав постанову, згідно з якою будуть запроваджені додаткові обмеження на в'їзд у країну для громадян Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського міністра у Twitter .

"Сьогодні я підписав постанову, яка посилює обмеження в'їзду до Польщі для громадян Росії. Це результат взаємних домовленостей між Польщею, Естонією, Литвою та Латвією. Тільки широкі, жорсткі санкції можуть вплинути на путінський режим", - підкреслив Камінський.

Зазначимо, що тепер туристи з РФ з шенгенськими візами не зможуть потрапити на територію Польщі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 вересня Рада ЄС ухвалила рішення , яке повністю зупиняє дію угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією.

Також ми писали, що Швейцарія повністю призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

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