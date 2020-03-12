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Польща оголошує стан епідемічної загрози через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 15:45
Польща оголошує стан епідемічної загрози через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Польщі можуть бути заборонені масові шоу і зібрання

Польща готується оголосити стан епідемічної загрози через пандемію коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я країни Лукаш Шумовський, повідомляє Onet.pl.

У зв'язку з цим можуть бути заборонені масові шоу і зібрання, а також обмежені способи пересування та використання певних продуктів.

"ВООЗ вчора оголосила пандемію. Сьогодні буде видано розпорядження міністра охорони здоров’я щодо запровадження в Польщі стану епідеміологічної загрози", - сказав Шумовський.

Міністр зазначив, що очікується збільшення напливу хворих найближчим часом, тому для цього підготували 19 лікарень.

"Все вказує на те, що наступного тижня у нас буде 100 пацієнтів, а потім 1000. Все залежить від того, наскільки відповідально ми поводимось", - сказав Шумовський.

Нагадаємо, сьогодні у Польщі зафіксували першу смерть через коронавірус. Померла 57-річна жителька міста Познань.

РБК-Україна писало, що в Україні з підозрою на коронавірус госпіталізували ще одну людину. З підозрою в лікарню потрапив громадянин України, який повернувся з Польщі. Медики вже відібрали зразки на дослідження і "найбільш ймовірно, що це буде випадок коронавірусної хвороби".

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