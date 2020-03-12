ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Польша объявляет состояние эпидемической угрозы из-за коронавируса

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 15:45
Польша объявляет состояние эпидемической угрозы из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Польше могут быть запрещены массовые шоу и собрания

Польша готовится объявить состояние эпидемической угрозы из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский, сообщает Onet.pl.

В связи с этим могут быть запрещены массовые шоу и собрания, а также ограничены способы передвижения и использование определенных продуктов.

"ВОЗ вчера объявила пандемию. Сегодня будет дано распоряжение министра здравоохранения о введении в Польше состояния эпидемиологической угрозы", - сказал Шумовский.

Министр отметил, что ожидается увеличение наплыва больных в ближайшее время, поэтому для этого подготовили 19 больниц.

"Все указывает на то, что на следующей неделе у нас будет 100 пациентов, а затем 1000. Все зависит от того, насколько ответственно мы ведем себя", - сказал Шумовский.

Напомним, сегодня в Польше зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Скончалась 57-летняя жительница города Познань.

РБК-Украина писало, что в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека. По подозрению в больницу попал гражданин Украины, который вернулся из Польши. Медики уже отобрали образцы на исследование и "наиболее вероятно, что это будет случай коронавирусной болезни".

Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США Гривневые банкноты будут отправлять в хранилище на двухнедельный карантин
Новости Украины КоронавирускарантинПольша
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь