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Путіна не запросили до Польщі на 80 річницю початку Другої світової

Новини » Політика    19.03.2019 - 23:23
Путіна не запросили до Польщі на 80 річницю початку Другої світової
Фото: Володимир Путін (CNBC)

Рішення про список запрошених на церемонію приймав президент Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда не запросив президента Росії Володимира Путіна на міропріятія, приурочені 80-річчю початку Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

При цьому понад місяць тому заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький сказав, що МЗС буде рекомендувати запрошення Путіна на святкування.

"Я б виступив за запрошення Володимира Путіна, якби Канцелярія президента поцікавилася нашою думкою, - сказав тоді Ціхоцький.

Однак Канцелярія президента не звернулася до МЗС з даним питанням.

"Серед запрошених країн немає Росії", - сказав нещодавно прес-секретар польського президента Блажей Спихальський.

Організатором церемонії є Канцелярія президента і остаточне рішення про список запрошених гостей приймає глава держави.

Як зазначає "Польське радіо", десять років тому під час церемонії з нагоди 70 річниці початку Другої світової війни президент Росії Володимир Путін був присутній серед інших запрошених.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вирішив повністю відкрити доступ до секретних архівів Ватикану часів Другої світової війни. Матеріали відкриються 2 березня 2020 року.

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