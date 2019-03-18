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Путін назвав анексію Криму демонстрацією того, як Росія може себе любити

Новини » Політика    18.03.2019 - 19:01
Путін назвав анексію Криму демонстрацією того, як Росія може себе любити
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін сьогодні перебуває з візитом в окупованому Криму

Президент Росії Володимир Путін під час візиту в окупований Крим 18 березня заявив, що анексія Криму показала, як РФ може себе любити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ. 

Російський президент на зустрічі з "громадськими діячами" Криму, заявив, що кримський "референдум", який призвів до анексії півострова, став "новою віхою в історії Росії". 

"Вона (віха, - ред.) показала нам самим і, в загальному, всьому світу, що Росія вміє себе саму улюблену любити і захищати свої інтереси", - сказав Путін. 

Зазначимо, Путін сьогодні, 18 березня, перебуває з візитом в окупованому Криму. Він бере участь у заходах, присвячений п'ятій річниці анексії. 

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом 18 березня 2019 року президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованого РФ Криму. 

Раніше підконтрольний Кремлю "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксенов під час виступу в Севастополі заявив, що російський президент Володимир Путін "особисто керував" анексією півострова.

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