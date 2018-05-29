Польща обговорює з США постійне розміщення американських військових на її території

Міністр оборони Польщі вважає, що присутність військ США "стримуватиме противника"

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в понеділок, 28 травня, провів переговори з керівництвом Сполучених Штатів про постійне розміщення в його країні американських військовослужбовців. Про це він заявив в ефірі державної радіостанції, передає "Голос Америки".

Зі слів польського міністра, на переговорах у Вашингтоні обговорювалася можливість постійної присутності американських військ у країні, де вони наразі проводять тимчасові ротаційні місії.

"Результатом наших зусиль стало те, що Сенат США зв'язався з Пентагоном з приводу оцінки постійної присутності американських військ у Польщі. Така присутність має велике значення, оскільки стримує супротивника", - розповів Блащак.

Відзначається, що Польща занепокоєна з приводу власної безпеки і ситуації в регіоні у світлі того, що Росія анексувала Кримський півострів, підтримує бойовиків на Донбасі та здійснює низку інших дій, які польська влада вважає ворожими.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Польща готова заплатити 2 мільярди доларів за створення на польській території постійної військової бази США.