Польша обсуждает с США постоянное размещение американских военных на ее территории

Министр обороны Польши считает, что присутствие войск США будет "сдерживать противника"

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник, 28 мая, провел переговоры с руководством Соединенных Штатов о постоянном размещении в его стране американских военнослужащих. Об этом он заявил в эфире государственной радиостанции, передает "Голос Америки".

По словам польского министра, на переговорах в Вашингтоне обсуждалась возможность постоянного присутствия американских войск в стране, где они на данный момент проводят временные ротационные миссии.

"Результатом наших усилий стало то, что Сенат США связался с Пентагоном по поводу оценки постоянного присутствия американских войск в Польше. Такое присутствие имеет большое значение, поскольку сдерживает противника", - рассказал Блащак.

Отмечается, что Польша обеспокоена по поводу собственной безопасности и ситуации в регионе в свете того, что Россия аннексировала Крымский полуостров, поддерживает боевиков на Донбассе и совершает ряд других действий, которые польские власти считают враждебными.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Польша готова заплатить 2 миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США.