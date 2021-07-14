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Польща назвала Білорусь "турбюро для нелегалів" і пригрозила санкціями

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Варшава, Середа 14 липня 2021 15:25
Польща назвала Білорусь "турбюро для нелегалів" і пригрозила санкціями Фото: міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Білорусь є туристичним бюро для нелегальних мігрантів. За його словами, якщо Мінськ продовжить організовувати перетин нелегалами кордон Литви, то ЄС введе санкції проти Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forsal.

"Це атака на спільні кордони ЄС абсолютно організованим способом. Якщо процедура залучення мігрантів, можна сказати - комерційних туристів, з різних точок світу продовжиться, я думаю, що не тільки Польщу, але і всі країни ЄС переконає ідея накладення подальших санкцій на Мінськ", - заявив глава МЗС Польщі.

Він зазначив, що в цьому випадку не може бути й мови про "спонтанну, відчайдушну спробу врятуватися від деспотичного політичного режиму або спробу потрапити в кращий світ, де мрії можуть бути реалізовані".

"Це найчистіший бізнес, організований білоруською державою, яка грає роль великого туристичного агентства, яке організовує все, починаючи від посадки на літак в різних точках світу, закінчуючи доставкою до білорусько-литовського кордону, із зазначенням, де і коли ефективно перетнути цей кордон. Це складні, цинічні дії", - підкреслив Рау.

Він додав, що питання про те, якими будуть ці санкції, залишається відкритим.

"Обговорення цієї теми вже почалося. Досі ніхто не ставив під сумнів законність потенційних санкцій". - уклав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що влада Білорусі бере участь у переправленні нелегалів через кордон.

Також стало відомо, що Європейський союз розглядає можливість введення нових санкцій проти Білорусі із-за напливу мігрантів.

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