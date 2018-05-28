Польща наполягає на продовженні санкцій проти Росії

За словами глави польського МЗС, ніщо не вказує на зміну поведінки Росії у міжнародній системі

Санкції проти Російської Федерації мають бути продовжені. Про це у Брюсселі заявив глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає "Польське радіо".

"За місяць країни ЄС мають вирішити, що буде далі з обмеженнями стосовно Росії… Мають бути якісь ефекти, зміна поведінки Росії у міжнародній системі, щоб ці санкції пом’якшувати, та нічого на це не вказує", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає Росію найсерйознішою загрозою глобального світу. "Напад на Грузію в 2008 році, а також незаконна анексія Криму та військова інтервенція в Україні в 2014 році показують реальні наміри Росії. Події останніх днів довели, що Кремль дозволяє собі робити замахи з використанням хімічної зброї на території країн НАТО і втручатися в демократичні процеси", - підкреслив польський лідер.