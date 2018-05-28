Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Дуда назвал Россию самой серьезной угрозой глобальному миру

НовостиПолитика    28.05.2018 - 14:37
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Президент Польши обвинил Россию в агрессии, в том числе в странах-участницах НАТО

Президент Польши Анджей Дуда считает Российскую Федерацию самой серьезной угрозой глобальному миру. Об этом он заявил в ходе последнего дня Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве, передает "Польское радио".

В частности, Дуда призвал страны-участницы НАТО стремиться к укреплению связей и отметил, что для США лучшей инвестицией является стабильность и безопасность в Европе.

"Для всех нас важно развитие политики безопасности и оборонного сотрудничества в Евросоюзе, а также развитие сотрудничества ЕС с США. Укрепление обороноспособности европейских стран расширяет возможности всего Североатлантического альянса, в том числе США", - подчеркнул Дуда.

Кроме того, он отметил, что Россия является самой серьезной угрозой безопасности Европы и мира.

"Нападение на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украине в 2014 году показывают реальные намерения России. События последних дней доказали, что Кремль позволяет себе совершать покушения с использованием химического оружия на территории стран НАТО и вмешиваться в демократические процессы", - добавил Дуда.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал "Северный поток-2" гибридным оружием против ЕС и НАТО.  

 

Катастрофа MH17: Евросоюз в очередной раз призвал Россию признать ответственность
Теги публикации: НАТО, Российская Федерация, Польша, Анджей Дуда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Время истекает": в Нью-Йорке прошла красочная акция в поддержку Сенцова (фото)
"Боюсь собственного дома": пронзительные фото жизни украинцев в ООС (фото)
Украинские певцы получили новые награды в РФ (фото)
Настя Каменских выходит замуж: певица показала обручальное кольцо (фото)
On Top