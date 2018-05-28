Польша настаивает на продолжении санкций против России

По словам главы польского МИД, ничто не указывает на изменение поведения России в международной системе

Санкции против Российской Федерации должны быть продолжены. Об этом в Брюсселе заявил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает "Польское радио".

"За месяц страны ЕС должны решить, что будет дальше с ограничениями в отношении России... Должны быть какие-то эффекты, изменение поведения России в международной системе, чтобы эти санкции смягчать, и ничего на это не указывает", - отметил он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает Россию серьезной угрозой глобального мира. "Нападение на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украине в 2014 году показывают реальные намерения России. События последних дней показали, что Кремль позволяет себе делать покушения с использованием химического оружия на территории стран НАТО и вмешиваться в демократические процессы", - подчеркнул польский лидер.