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Интервью

Польша настаивает на продолжении санкций против России

НовостиПолитика    28.05.2018 - 19:28
Фото: Яцек Чапутович (flickr.com-polandmfa)
Фото: Яцек Чапутович (flickr.com-polandmfa)

По словам главы польского МИД, ничто не указывает на изменение поведения России в международной системе

Санкции против Российской Федерации должны быть продолжены. Об этом в Брюсселе заявил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает "Польское радио".

"За месяц страны ЕС должны решить, что будет дальше с ограничениями в отношении России... Должны быть какие-то эффекты, изменение поведения России в международной системе, чтобы эти санкции смягчать, и ничего на это не указывает", - отметил он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает Россию серьезной угрозой глобального мира. "Нападение на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украине в 2014 году показывают реальные намерения России. События последних дней показали, что Кремль позволяет себе делать покушения с использованием химического оружия на территории стран НАТО и вмешиваться в демократические процессы", - подчеркнул польский лидер.

Польша надеется на расширение сотрудничества НАТО с Украиной в ходе саммита в июле Премьер Польши назвал "Северный поток-2" гибридным оружием против ЕС и НАТО
Теги публикации: Российская Федерация, Польша, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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