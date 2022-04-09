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Росія все ще живе в ілюзіях. Зеленський закликав до глобального нафтового ембарго

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Субота 09 квітня 2022 22:40
Росія все ще живе в ілюзіях. Зеленський закликав до глобального нафтового ембарго Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський пояснив, що саме потребує Україна для перемоги над Росією. В першу чергу ж, союзникам нашої країни необхідно ввести ембарго на нафту країни-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

За словами президента, під час розмови з союзниками він регулярно порушує три теми:

  • конкретна військова допомога;
  • конкретна допомога українцям;
  • конкретні гарантії безпеки для України.

Зеленський зауважив, що не усі союзники надають конкретну відповідь, однак для України щодня позитиву стає все більше.

"Проте, ще не настільки більше, щоб можна було визначити терміни закінчення цієї війни. Росія все ще може дозволити собі жити в ілюзіях та стягувати до нашої країни нові сили та нову техніку", - додав Зеленський.

Аби зупинити Росію, як вважає Зеленський, важливо й надалі вводити ще більше санкцій й надавати більше озброєння Україні. Однак, саме нафтове ембарго повинно бути першим кроком для приборкання країни-окупанта.

"Нафтове ембарго повинне бути першим кроком. На рівні всього цивілізованого світу. Тоді Росія це відчує. Тоді це для них буде аргументом шукати мир та припинити безглузде насильство", - заявив Зеленський.

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