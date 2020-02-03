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Угода між ЄС та Британією не буде поширюватися на Гібралтар

Новини » Політика     03.02.2020 - 14:27
Угода між ЄС та Британією не буде поширюватися на Гібралтар
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Позиція за територіальним охопленням очікуваної партнерства була відзначена в заяві ЄС у листопаді 2018 року

Угода про майбутні відносини між Євросоюзом та Великобританією не буде поширюватися на територію Гибралтара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів з Сполученим Королівством.

В документі зазначається, що будь-яка угода між ЄС і Британією, укладена на основі переговорних директив, не буде охоплювати Гібралтар.

В ЄС зазначили, що позиція за територіальним охопленням очікуваного партнерства була відзначена в заяві Європейської ради в листопаді 2018 року.

"Після того, як Великобританія покине Євросоюз, Гібралтар не буде включений в територіального охоплення угод, які будуть укладені між ЄС та Британією. Однак це не виключає можливості укладення окремих угод між ЄС та Сполученим Королівством за Гибралтару", - йдеться в повідомленні.

У рекомендаціях зазначається, що ці окремі угоди будуть вимагати попередньої згоди Іспанії.

Нагадаємо, раніше уряд Британії заявляло, що Гібралтар не зможе домовлятися про окрему угоду з ЄС про безвізовий режим. При цьому зазначалося, що домовленості щодо Гібралтару стануть частиною переговорів між Лондоном і Брюсселем про майбутні відносини.

Додамо, що 30 січня в Європарламенті офіційно затвердили угоду про припинення членства Великобританії в ЄС. Кількома днями раніше угоду про Brexit підписав британський прем'єр Борис Джонсон, а також з підписом королеви Єлизавети II документ набув статусу закону.

Таким чином, вихід Великобританії з Євросоюзу, який тривав з 2017 року, завершився в ніч з 31 січня на 1 лютого 2020 року.

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