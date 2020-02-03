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Британія не має наміру дотримуватися стандартів ЄС після Brexit

Новини » Політика     03.02.2020 - 11:14
Британія не має наміру дотримуватися стандартів ЄС після Brexit
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Британія хоче, щоб угода про вільну торгівлю була подібна до канадської

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країні немає потреби дотримуватися правил Європейського Союзу щодо торгівельної угоди після Brexit. Про це повідомляє ВВС.

Прем’єр-міністр в понеділок виступить із промовою у Лондоні і заявить про бажання досягти домовленостей на рівні торговельної угоди ЄС з Канадою.

"Ми зробили свій вибір. Ми хочемо, щоб угода про вільну торгівлю була подібна до канадської, але в дуже малоймовірній ситуації, якщо нам це не вдасться, тоді наша торгівля повинна буде базуватися на нашій діючій Угоді про вихід з ЄС", - заявить Джонсон.

Через угоду між ЄС та Канадою імпортні тарифи на більшість товарів були скасовані, але митні перевірки та перевірки ПДВ існують.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував раніше записане відеозвернення до британців з нагоди виходу країни зі складу Євросоюзу.

Також, 30 січня в Європарламенті офіційно затвердили угоду про припинення членства Великобританії в ЄС.

Додамо також, що європейська служба зовнішніх зв'язків після офіційного виходу Великобританії зі складу Європейського союзу оприлюднила заяву, в якій назвала її "третьою країною" і повідомила, що дипломатичне представництво в Лондоні буде здійснювати "делегація ЄС".

ЄС після Brexit відкрив диппредставництво в Лондоні Британія вийшла зі складу ЄС
Новини України Борис ДжонсонВеликобританияBrexit
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