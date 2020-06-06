Польща сподівається на збільшення військового контингенту США

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сподівається, що кількість американських військових на території країни буде зростати. Він сподівається, що частина солдатів, які будуть виведені з Німеччини, перекинуть до Польщі.

Про це польський прем'єр заявив в ефірі радіостанції RMF.

"Я дуже сподіваюся, що в результаті безлічі переговорів, які ми провели, і внаслідок демонстрації того, наскільки солідними партнерами ми є, частина знаходяться зараз в Німеччині і виводяться звідти США солдатів дійсно потрапить в Польщу. Це буде зміцненням східного флангу НАТО", - заявив він.

За словами Моравецького, зараз тривають консультації з даного питання. При цьому він відзначив, що такі розмови ведуть в тиші, а про результати повідомлять через деякий час.

Відзначимо, що на цей момент в Польщі дислоковано близько 5 тисяч військовослужбовців США.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп наказав скоротити кількість американських військових в Німеччині.

Пізніше у Німеччині відреагували на можливий виведення американських військ.