Польша надеется на увеличение военного контингента США

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что количество американских военных на территории страны будет расти. Он надеется, что часть солдат, которые будут выведены из Германии, перебросят в Польшу.

Об этом польский премьер заявил в эфире радиостанции RMF.

"Я очень надеюсь, что в результате множества переговоров, которые мы провели, и за счет демонстрации того, насколько солидными партнерами мы являемся, часть находящихся сейчас в Германии и выводимых оттуда США солдат действительно попадет в Польшу. Это будет укреплением восточного фланга НАТО", - заявил он.

По словам Моравецкого, сейчас продолжаются консультации по данному вопросу. При этом он отметил, что такие разговоры ведут в тишине, а о результатах сообщат через некоторое время.

Отметим, что на данный момент в Польше дислоцированы около 5 тысяч военнослужащих США.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп приказал сократить количество американских военных в Германии.

Позже в Германии отреагировали на возможный вывод американских войск.