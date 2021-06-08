Фото: США вивели більше половини своїх військ з Афганістану (facebook.com/DeptofDefense)

Виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж 50%. При цьому майже 13 тисяч одиниць військового майна було передано управлінню тилового забезпечення Міністерства оборони США для знищення.

Про це повідомляє прес-служба Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

"США також офіційно передали в розпорядження Міністерства оборони Афганістану шість баз. За оцінками CENTCOM, процес виведення завершено більш ніж на 50%", - йдеться в повідомленні. Крім того, з моменту прийняття рішення про виведення військ з Афганістану для вивезення вантажів було здійснено понад 50 авіарейсів.