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США вивели більше половини своїх військ з Афганістану

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Вівторок 08 червня 2021 17:23
США вивели більше половини своїх військ з Афганістану Фото: США вивели більше половини своїх військ з Афганістану (facebook.com/DeptofDefense)
Автор: РБК-Україна

Виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж 50%. При цьому майже 13 тисяч одиниць військового майна було передано управлінню тилового забезпечення Міністерства оборони США для знищення.

Про це повідомляє прес-служба Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

"США також офіційно передали в розпорядження Міністерства оборони Афганістану шість баз. За оцінками CENTCOM, процес виведення завершено більш ніж на 50%", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з моменту прийняття рішення про виведення військ з Афганістану для вивезення вантажів було здійснено понад 50 авіарейсів.

Нагадаємо, союзники США в Європі просили відкласти виведення військ з Афганістану. Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.

Раніше повідомлялося про ризик виведення військ НАТО з Афганістану. Є ймовірність, що країна стане притулком для терористів.

Додамо, що солдати Афганістану готуються до атак талібів. Таліби оточують позиції поліції і армії і вторгаються на територію, підконтрольні уряду.

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