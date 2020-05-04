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Польща почала видавати українцям робочі візи

Новини » Суспільство     04.05.2020 - 10:48
Польща почала видавати українцям робочі візи
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Сьогодні польські консульські установи в Україні частково відновили роботу

У понеділок, 4 травня, польські консульські установи в Україні відновлюють видачу віз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Польщі в Україні.

Як повідомляється, в початковий період будуть прийматися тільки документи для виїзду на роботу в сфері сільськогосподарських та садівницьких робіт, а також міжнародних перевезень.

"Повідомляємо, що з 4 травня консульські установи в Україні відновлюють видачу віз. У початковий період будуть прийматися тільки документи з метою отримання віз для виконання сільськогосподарських та садівницьких робіт, а також міжнародних перевезень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для подачі документів на візу потрібно зареєструватися в електронній системі e-konsulat.

При цьому в посольстві попереджають, що отримання візи в інших цілях, крім перерахованих вище категорій, поки неможливе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща ризикує втратити 47 млрд доларів з-за відтоку українців.

Також РБК-Україна писало, що третина українців у Польщі втратили або обмежили роботу через коронавірус. При цьому 27% українців у Польщі мають інші проблеми з зайнятістю, а 3% втратили житло.

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