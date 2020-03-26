Польща ризикує втратити 47 млрд доларів через від'їзд українців

Ілюстративне фото (pixabay.com-kaboompics)

Польщу покинуло близько 20% українських працівників будівельної сфери

Польща ризикує втратити близько 47 млрд доларів через масовий виїзд українських робітників-мігрантів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що на будівельний сектор Польщі припадає 8% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. При цьому значну роль у будівельній сфері Польщі відіграють мігранти з України.

Як зазначили польські лобісти, близько 20% українських працівників будівельного сектора вже повернулися в Україну і не повернуться до тих пір, поки не будуть відкриті кордони. За попередніми оцінками, в Польщі працює близько 2 млн українців.

"Закриття європейських кордонів у спробі стримати пандемію коронавіруса може нанести втрати будівельної індустрії 47 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Такі прогнози можуть здійснитися у разі погіршення ситуації з коронавірусом в Польщі і продовженням національної ізоляції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у Польщі досягла 1085 осіб. За останню добу підтвердили 138 нових заражень.

Також повідомлялося, що з 27 березня Україна закриває свої кордони для всіх громадян, у тому числі і для українців. Таким чином, громадяни України, які перебувають за кордоном, не зможуть тимчасово повернутися в країну.