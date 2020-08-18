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Польща почала приймати перших біженців з Білорусі

Варшава, Вівторок 18 серпня 2020 16:41
Польща почала приймати перших біженців з Білорусі
Фото: кордон Польщі (tvr by)
Автор: РБК-Україна

Польща відкрила свої кордони для політичних біженців з Білорусі

Польща почала приймати перших політичних біженців з Білорусі. Також країна відкрила свої кордони для тих, кому необхідно притулок через політичні погляди.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшідач в ефірі RMF FM.

"Є різного роду прохання, поки одиничні, прохання про перетин кордону без відповідних документів. Для тих, хто з політичних причин тікає зі своєї країни Польща відкрита, і вона відкрита для всіх, хто відчуває загрозу", - заявив він.

Пшідач зазначив, що такий виняток не є заохоченням для виїзду з Білорусі, а лише гарантією на випадок проблем.

"Є випадки, коли останнім часом особи просили про таку підтримку з боку польської держави і таку підтримку отримали", - додав він.

Нагадаємо, ЄС почали підготовку нових санкцій щодо Білорусі у зв'язку з силовим розгоном демонстрантів і фальсифікацій на виборах.

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