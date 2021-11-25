Польща через мігрантів допускає закриття нових КПП на кордоні з Білоруссю

Міністерство закордонних справ Польщі не виключає, що через міграційну кризу можуть закрити нові пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Як заявив заступник голови польського МЗС Марцін Пшидач, це залежить від дій Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wnp.pl.

"Ситуація на кордоні - це небезпека, яка змусила нас закрити цей перехід в Кузьниці. Ми абсолютно сповнені рішучості убезпечити польський кордон. Якщо ситуація загостриться, то буде необхідно закрити й інші прикордонні переходи", - зазначив Пшидач.

За його словами, все залежить від білоруської сторони.

"Якщо вона завершить цю гібридну операцію щодо Польщі, Польща як торговий партнер - не тільки в регіоні, але і для азіатських партнерів - хотіла б, щоб ця торгівля функціонувала нормально, але все це буде залежати від безпеки на кордоні", - додав він.