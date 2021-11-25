UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша из-за мигрантов допускает закрытие новых КПП на границе с Беларусью

Автор: Александр Мороз

Министерство иностранных дел Польши не исключает, что из-за миграционного кризиса могут закрыть новые пункты пропуска на границе с Беларусью. Как заявил замглавы польского МИД Марцин Пшидач, это зависит от действий Минска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на wnp.pl.

"Ситуация на границе - это опасность, которая вынудила нас закрыть этот переход в Кузнице. Мы абсолютно полны решимости обезопасить польскую границу. Если ситуация обострится, то будет необходимо закрыть и другие пограничные переходы", - отметил Пшидач.

По его словам, все зависит от белорусской стороны.

"Если она завершит эту гибридную операцию в отношении Польши, Польша как торговый партнер - не только в регионе, но и для азиатских партнеров - хотела бы, чтобы эта торговля функционировала нормально, но все это будет зависеть от безопасности на границе", - добавил он.

Напомним, ранее лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко в ответ на угрозы закрыть польские пункты пропуска сам пригрозил закрыть границу.

Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поток мигрантов в Беларуси значительно уменьшился.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьПольша