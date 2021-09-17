Білорусь вивезла не менше 10 000 мігрантів для гібридної атаки, - прем'єр Польщі
Білорусь вивезла з Близького Сходу не менше 10 000 мігрантів для гібридної атаки на європейські країни. Таку заяву сьогодні зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Gazeta Prawna.
За його словами, слідом за невеликими групами нелегалів Білорусь може направити тисячі мігрантів до Литви та Польщі.
"На сьогодні, за нашими даними, в Білорусі майже 10 тисяч, а може бути і більше, але ми знаємо про цю кількість людей, вивезених з Близького Сходу. В основному з Іраку, але також і з Сирії, щоб здійснити цю гібридну атаку, цю провокацію режиму (Олександра, - ред.) Лукашенка, натхненну Мінськом і Москвою", - заявив Моравецький.
Він також звернув увагу на боротьбу з білоруською пропагандою. За його словами, важливо не допустити ефективності політики Лукашенка.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила режим Лукашенка в "гібридних атаках" за допомогою потоку нелегальних мігрантів для тиску на Литву і Польщу.
Передбачається, що офіційні структури Білорусі беруть участь у переправленні мігрантів.