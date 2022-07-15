Польща купить у США танки Abrams на заміну Т-72, які передали Україні

Фото: Польща купить у США танки Abrams на заміну Т-72 (wikimedia: by. Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps)

Польща купить у США 116 старих танків Abrams. Техніка повинна заповнити недолік, що виник після того, як Варшава передала українській армії танки Т-72.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.