Зеленський розповів, якого озброєння не вистачає Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте за результатами зустрічі.

Зеленський зазначив, що Росія має перевагу у кількості озброєння, зокрема, артилерії.

"Скажу відверто, я з усіма партнерами, які готові з нами говорити, і не тільки говорити, але й давати потужну підтримку, говорю про артилерію. Так, цього дійсно не вистачає", - скзаав він.