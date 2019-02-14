Польща купила у США ракетно-артилерійські системи HIMARS

Сума угоди склала 414 млн доларів

Польша заключила с США договор о поставке 20 американских высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Отмечается, что к 2023 году все компоненты систем HIMARS будут в Польше. Сумма сделки составила 414 млн долларов. Сделка осуществляется в соответствии с усилиями Вашингтона по обеспечению ключевых союзников в Восточной Европе современными системами вооружений и не изменит баланс сил в регионе.

Вице-президент США Майк Пенс, который присутствовал на подписании договора, заверил, что Вашингтон продолжит оказывать военную поддержку Варшаве.

Напомним, посол США в Польше Жоржет Мосбахер заявила, что США планируют активизировать свою деятельность в Центральной Европе. В частности, США увеличат количество американских военнослужащих в Польше.

РБК-Украина писало, что Польша подготовила документ под названием "Предложение о постоянном американском присутствии в Польше", который был разослан членам Конгресса США и ряда представителей администрации президента Дональда Трампа. В мае стало известно, что в Польше готовы заплатить 2 млрд долларов за создание на польской территории постоянной военной базы. В свою очередь РФ выразила обеспокоенность сообщениями о просьбе Польши, сказав, что приближение об'объектов НАТО к границам России подрывает стабильность в Европе.