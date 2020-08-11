Фото: Яцек Чапутович (flickr.com/premierrp)

У Польщі хочуть, щоб Білорусь була відкритою демократичною країною

Міністр закордонних справ Яцек Чапутович заявив, що Польща готова бути посередником між владою і опозицією в Білорусі на тлі масових протестів після президентських виборів. За його словами, у Польщі є досвід у таких питаннях.

Про це повідомляє видання "Наша Ніва".

"У Польщі є певний досвід - маються на увазі переговори 1989 року, - який міг би послужити в якості підходу і вирішення ситуації в Білорусі. Ми до цього готові. Це міг би бути наш внесок. Ми вважаємо необхідним початок переговорів влади з представниками суспільства", - заявив Чапутович.

Він додав, що Польща зацікавлена, щоб Білорусь була демократичною і відкритою для міжнародного співробітництва країною.

Нагадаємо, ситуація в Білорусі ускладнюється після від'їзду головної опонентки чинної влади Світлани Тіхановської. На білоруських підприємствах починаються масові страйки та протести, а силовики продовжують придушувати протести в містах.

Також РБК-Україна писало, що Тіхановська просить білорусів не виходити на акції протесту: вона записала відповідне відео звернення, при цьому текст читала з листа.