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Польща та Ізраїль виступили проти нового пам'ятника Шухевичу

Новини » Політика    03.06.2019 - 15:18
Польща та Ізраїль виступили проти нового пам'ятника Шухевичу
Фото: пам'ятник Роману Шухевичу (facebook.com ruslan.martsinkiv)

Польський і ізраїльський дипломати висловлюють протест

Посли Польщі та Ізраїлю в Україні висловили протест через відкриття в Івано-Франківську пам'ятника головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посольства Польщі в Україні.

Відзначимо, 23 травня в Івано-Франківську відкрили новий пам'ятник Шухевичу. Польський і ізраїльський дипломати висловлюють протест з приводу того, що мер Марцінків у своїй промові назвав Шухевича "великою особистістю" у присутності школярів.

"Посол Польщі Бартош Ціхоцький і посол Ізраїлю Джоел Ліон написали листа меру Івано-Франківська, висловлюючи протест проти відкриття нового пам'ятника Роману Шухевичу. Посли нагадують, що виживші після масових вбивств, в яких Шухевич відіграв вирішальну роль, досі живуть в Україні, Польщі та Ізраїлі", - йдеться в повідомленні.

Польща та Ізраїль виступили проти нового пам'ятника Шухевичу

Нагадаємо, Ізраїль критикував рішення Львівської обласної ради щодо затвердження на регіональному рівні 2019 року роком Степана Бандери. Йоель Ліон також закликав Україну не забувати про злочини, скоєні проти українських євреїв, і "жодним чином не нагороджувати через шанування їх виконавців".

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