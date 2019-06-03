Польща та Ізраїль виступили проти нового пам'ятника Шухевичу

Фото: пам'ятник Роману Шухевичу (facebook.com ruslan.martsinkiv)

Польський і ізраїльський дипломати висловлюють протест

Посли Польщі та Ізраїлю в Україні висловили протест через відкриття в Івано-Франківську пам'ятника головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посольства Польщі в Україні.

Відзначимо, 23 травня в Івано-Франківську відкрили новий пам'ятник Шухевичу. Польський і ізраїльський дипломати висловлюють протест з приводу того, що мер Марцінків у своїй промові назвав Шухевича "великою особистістю" у присутності школярів.

"Посол Польщі Бартош Ціхоцький і посол Ізраїлю Джоел Ліон написали листа меру Івано-Франківська, висловлюючи протест проти відкриття нового пам'ятника Роману Шухевичу. Посли нагадують, що виживші після масових вбивств, в яких Шухевич відіграв вирішальну роль, досі живуть в Україні, Польщі та Ізраїлі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ізраїль критикував рішення Львівської обласної ради щодо затвердження на регіональному рівні 2019 року роком Степана Бандери. Йоель Ліон також закликав Україну не забувати про злочини, скоєні проти українських євреїв, і "жодним чином не нагороджувати через шанування їх виконавців".