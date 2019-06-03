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Польша и Израиль выступили против нового памятника Шухевича

Новости » Политика    03.06.2019 - 15:18
Польша и Израиль выступили против нового памятника Шухевича
Фото: памятник Роману Шухевичу (facebook.com ruslan.martsinkiv)

Польский и израильский дипломаты выражают протест

Послы Польши и Израиля в Украине выразили протест из-за открытия в Ивано-Франковске памятника главнокомандующему УПА Роману Шухевичу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter посольства Польши в Украине.

Отметим, 23 мая в Ивано-Франковске открыли новый памятник Шухевичу. Польский и израильский дипломаты выражают протест по поводу того, что мэр Марцинкив в своей речи назвал Шухевича "великой личностью" в присутствии школьников.

"Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион написали письмо мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что выжившие после массовых убийств, в которых Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - говорится в сообщении.

Польша и Израиль выступили против нового памятника Шухевича

Напомним, Израиль критиковал решение Львовского областного совета относительно утверждения на региональном уровне 2019 года годом Степана Бандеры. Йоэль Лион также призывал Украину не забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и "никоим образом не награждать их через почитание их исполнителей".

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