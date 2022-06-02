Польща змінила для українців правила проїзду дорогами. Кому і скільки доведеться платити

З 1 червня водії всіх автомобілів на українській реєстрації повинні оплачувати проїзд по платних дорогах в Польщі. Виняток торкнеться тільки машин, які перевозять гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrayina.Pl .

З початку російського вторгнення в Польща дозволила українцям безкоштовно користуватися платними дорогами. Але з червня українці зобов'язані оплачувати проїзд нарівні з іншими учасниками руху. Розмір платежу залежить від категорії транспортного засобу і пройденої дистанції.

Залежно від дороги, плата за кілометр варіюється від 0,10 до 0,46 злотих. Оплатити проїзд можна в спеціальних пунктах на трасах банківською картою, або готівкою в польських злотих, доларах і євро. Якщо автомобіль перевозить гуманітарну допомогу для українців, то водієві необхідно заздалегідь на сайті оператора платних доріг заповнити відповідну форму.