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Польща змінила для українців правила проїзду дорогами. Кому і скільки доведеться платити

Автошлях у Польщі (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

З 1 червня водії всіх автомобілів на українській реєстрації повинні оплачувати проїзд по платних дорогах в Польщі. Виняток торкнеться тільки машин, які перевозять гуманітарну допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrayina.Pl.

З початку російського вторгнення в Польща дозволила українцям безкоштовно користуватися платними дорогами. Але з червня українці зобов'язані оплачувати проїзд нарівні з іншими учасниками руху. Розмір платежу залежить від категорії транспортного засобу і пройденої дистанції.

Залежно від дороги, плата за кілометр варіюється від 0,10 до 0,46 злотих. Оплатити проїзд можна в спеціальних пунктах на трасах банківською картою, або готівкою в польських злотих, доларах і євро. Якщо автомобіль перевозить гуманітарну допомогу для українців, то водієві необхідно заздалегідь на сайті оператора платних доріг заповнити відповідну форму.

Раніше стало відомо, що низка країн Євросоюзу скасує безкоштовний проїзд у громадському транспорті для громадян України починаючи з 1 червня.

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