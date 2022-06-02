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Польша изменила для украинцев правила проезда по дорогам. Кому и сколько придется платить

Автодорога в Польше (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

С 1 июня водители всех автомобилей на украинской регистрации должны оплачивать проезд по платным дорогам в Польше. Исключение коснется только машин, которые перевозят гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrayina.Pl.

С начала российского вторжения в Польша разрешила украинцам бесплатно пользоваться платными дорогами. Но с июня украинцы обязаны оплачивать проезд наравне с другими участниками движения. Размер платежа зависит от категории транспортного средства и пройденной дистанции.

В зависимости от дороги, плата за километр варьируется от 0,10 до 0,46 злотых. Оплатить проезд можно в специальных пунктах на трассах банковской картой, или наличными в польских злотых, долларах и евро. Если автомобиль перевозит гуманитарную помощь для украинцев, то водителю необходимо заранее на сайте оператора платных дорог заполнить соответствующую форму.

Ранее стало известно, что ряд стран Евросоюза отменит бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан Украины начиная с 1 июня.

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Польша