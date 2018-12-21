Україна та Молдова домовилися про посилення взаємодії у прикордонній сфері

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Зокрема, було погоджено розширення спільного прикордонного і митного контролю

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Республіки Молдова Павлом Філіпом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента України.

Як зазначається, сторони відзначили високий рівень партнерських відносин між Україною та Молдовою.

Обговорювалися актуальні питання двостороннього порядку денного. Зокрема, йшлося про посилення взаємодії у прикордонній сфері та розширення спільного прикордонного і митного контролю в окремих пунктах пропуску на українсько-молдовському державному кордоні.

Повідомляється, що окрему увагу було приділено питанням зміцнення безпеки в регіоні та співробітництву України та Молдови в рамках міжнародних організацій.

Нагадаємо, представники України, Грузії та Молдови на консультаціях у Кишиневі домовились про спільне вирішування проблем, що пов’язані з відновленням територіальної цілісності трьох країн.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна і Молдова домовилися про постачання озброєння та військової техніки. ДП "Промоборонекспорт" і Міністерство оборони Молдови в рамках міжнародної оборонної виставки "Зброя та безпека-2018" 11 жовтня підписали меморандум про взаємодію.