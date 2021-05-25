Польща хоче отримати доступ до "чорних скриньок" літака, в якому летів Протасевич

Заступник Міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач заявив, що необхідно отримати доступ до "чорних скриньок" літака Ryanair, який примусово посадили в Мінську. Це допоможе зрозуміти, що відбувалося на борту.
Про це пише RMF.
Пшидач зазначив, що питання полягає в тому, яким чином капітана змусили розгорнути літак, який був вже майже біля кордону з Литвою, до Мінська.
"В першу чергу потрібно з'ясувати, що відбувалося в повітрі, на борту літака, як виглядало спілкування з наземними службами. Все це можна буде з'ясувати за допомогою доказової бази", - сказав він.
Нагадаємо, в неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. При цьому Білорусь задіяла винищувач.
Після інциденту авіакомпанії вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не летіли над Білоруссю.
Сьогодні було прийнято рішення про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.