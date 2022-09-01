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Польща офіційно вимагатиме від Німеччини репарацій за Другу світову війну

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Варшава, Четвер 01 вересня 2022 15:11
Польща офіційно вимагатиме від Німеччини репарацій за Другу світову війну Фото: голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польща офіційно вимагатиме від Німеччини репарацій за Другу світову війну.

Про це заявив голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Прийнято рішення звернутися за репараціями до Німеччини. Це Польський обов'язок - повідомляти про них", - заявив він.

За даними польської влади, особисті втрати країни становлять 5,2 млн осіб, матеріальні втрати - 797 398 млн злотих, культурні цінності - 19 310 млн злотих, банківські втрати 89 321 млн злотих. При цьому страхові втрати становлять 34,8 млрд злотих.

Підсумовування всіх субкоштів було оцінено в 6 трильйонів 220 мільярдів 608 мільйонів злотих.

Депутат від партії "Право і справедливість" Аркадіуш Муларчик заявив, що сума в доповіді про військові репарації, які Польща повинна отримати від Німеччини, становить понад 850 млрд доларів.

Відзначимо, що в цілому у Другій світовій війні Польща втратила 21,3% населення.

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