Польща не хоче ескалації напруги у відносинах з Ізраїлем, - Чапутович

Однак Польща все ще очікує вибачень за антисемітистські висловлювання

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что не хочет эскалации напряжения в отношениях с Израилем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, глава МИД Польши рассказал, что правительство не планирует вызвать посла Израиля в ответ на слова министра иностранных дел Исраэля Каца о том, что "поляки впитали антисемитизм с молоком матери". Позже Кац подтвердил, что не сожалеет о сказанном и повторил обвинения, что немало поляков сотрудничало с нацистами.

"Мы хотим решить этот вопрос. Наш подход к сотрудничеству с Израилем положительный. Мы это доказываем своей зарубежной политикой. Израиль является предметом нашего интереса в международных организациях, в ООН, Европейском союзе... Мы не хотим этого менять и ждем скорее на определенные размышления политического класса в Израиле над тем, что произошло. Потому что это нехорошая ситуация, особенно для Израиля", - сказал Чапутович.

На вопрос, предусматриваются ли какие-то встречи с главой МИД Израиля, Яцек Чапутович сказал, что нет.

"Однако мы все еще ожидаем отказа от этих слов", - сказал польский министр.

РБК-Украина писало, что польский вице-министр иностранных дел Шимон Шинковський вель Сенк заявил, что Польша ожидает от Израиля извинения слова израильского министра иностранных дел о поляках.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отменил участие Польши в саммите Вышеградской четверки (V4) в Израиле после того, как глава МИД Израиля Исраэль Кац в эфире одной из радиостанций заявил, что "поляки впитывали антисемитизм с молоком матери".