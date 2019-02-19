Польща очікує вибачень від Ізраїлю за висловлювання про антисемітизм поляків

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Глава МЗС Ізраїлю заявив, що "поляки вбирали антисемітизм з молоком матері"

Польський віце-міністр закордонних справ Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що Польща очікує від Ізраїлю вибачення за слова ізраїльського міністра закордонних справ про поляків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Шинковський заявив, що незалежно від перепросин, необхідними є інтенсивні дії в сфері передання історичної правди про події Другої світової війни.

"Статистика показує, що хоча б визначення, яке паплюжить Польщу, - про „польські концтабори”, - з’являється в ЗМІ порівняно рідше, ніж іще кілька років тому. Отже, наші однозначні реакції на такого роду визначення принесли результат. Проте, необхідними є ще більш посилені дії. У співпраці з різними відомствами та суб’єктами, що дбають за добре ім’я Польщі на міжнародній арені, найближчими днями ми почнемо дуже конкретні дії", – зазначив віце-міністр закордонних справ Польщі.

РБК-Україна писало, що польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький скасував участь Польщі в саміті Вишеградської четвірки (V4) в Ізраїлі.

Пізніше стало відомо, що саміт Вишеградської групи (V4), який мав відбутися 19 лютого у Єрусалимі (Ізраїль), скасували. Тепер, швидше за все, саміт відбудеться у другій половині року під головуванням Чехії.

Зазначимо, конфлікт виник після того, як глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац в ефірі однієї з радіостанцій заявив, що "поляки вбирали антисемітизм з молоком матері".