ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Польща очікує вибачень від Ізраїлю за висловлювання про антисемітизм поляків

Новини » Політика    19.02.2019 - 17:11
Польща очікує вибачень від Ізраїлю за висловлювання про антисемітизм поляків
Ілюстративне фото (pixabay.com-kaboompics)

Глава МЗС Ізраїлю заявив, що "поляки вбирали антисемітизм з молоком матері"

Польський віце-міністр закордонних справ Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що Польща очікує від Ізраїлю вибачення за слова ізраїльського міністра закордонних справ про поляків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо"

Шинковський заявив, що незалежно від перепросин, необхідними є інтенсивні дії в сфері передання історичної правди про події Другої світової війни.

"Статистика показує, що хоча б визначення, яке паплюжить Польщу, - про „польські концтабори”, - з’являється в ЗМІ порівняно рідше, ніж іще кілька років тому. Отже, наші однозначні реакції на такого роду визначення принесли результат. Проте, необхідними є ще більш посилені дії. У співпраці з різними відомствами та суб’єктами, що дбають за добре ім’я Польщі на міжнародній арені, найближчими днями ми почнемо дуже конкретні дії", – зазначив віце-міністр закордонних справ Польщі.

РБК-Україна писало, що польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький скасував участь Польщі в саміті Вишеградської четвірки (V4) в Ізраїлі. 

Пізніше стало відомо, що саміт Вишеградської групи (V4), який мав відбутися 19 лютого у Єрусалимі (Ізраїль), скасували. Тепер, швидше за все, саміт відбудеться у другій половині року під головуванням Чехії.

Зазначимо, конфлікт виник після того, як глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац в ефірі однієї з радіостанцій заявив, що "поляки вбирали антисемітизм з молоком матері".

Польща підтримує нові санкції щодо РФ Нетаньяху призначив нового главу МЗС Ізраїлю
Новини України ПольшаІзраїльантисемітизм
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся