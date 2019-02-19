Майже половина жителів Ізраїлю негативно ставиться до Польщі, - опитування

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На ставлення євреїв до Польщі міг вплинути торішня дипломатична криза

Близько половини жителів Ізраїлю негативно ставиться до Польщі. 16% респондентів відповіли, що ставляться до Польщі "дуже несприятливо". Такі результати були отримані в ході опитування громадської думки, проведеного серед ізраїльтян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Польща".

Як зазначається, на ставлення євреїв до Польщі мігла вплинути, зокрема, торішня дипломатична криза на лінії Варшава-Тель-Авів, яка потрясла світ політики.

Вважається, що це була найбільша криза польської дипломатії з 1989 року.

Осередком кризи був законопроект про інститут національної пам'яті. У ньому йшлося, зокрема, про те, що безпідставне звинувачення поляків в участі у Голокості повинно переслідуватися законом. Дане положення нового закону викликало критику Ізраїлю, оскільки могло призвести до фальсифікації історичних фактів.

Незважаючи на те, що дипломатичне напруження вдалося пом'якшити, а закон у запропонованій редакції не набув чинності, це вплинуло на відносини двох народів.

За результатами опитування, 67% ізраїльтян заявили, що Польща неохоче бере на себе відповідальність за негативну роль, яку відіграли деякі її громадяни у Голокості.

Разом з тим, 72% визнали, що поляки теж були жертвами нацистських злочинів, при цьому опитані відзначили, що страждання Польщі не може зрівнятися з важким випробуванням, через що довелося пройти єврейського народу.

Нагадаємо, раніше польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький скасував участь Польщі у саміті Вишеградської четвірки (V4) в Ізраїлі.

Раніше Моравецький скасував поїздку в Ізраїль після заяв прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.

За словами прес-секретаря польського прем'єра, Моравецький оголосив, що на саміт Вишеградської четвірки в Ізраїль приїде міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

Черговий скандал вибухнув після того, як на конференції по Близькому Сходу у Варшаві Нетаньяху підкреслив причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни. За даними газети Haaretz, Нетаньяху заявив, що "поляки співпрацювали з нацистами". У відповідь на це президент Польщі Анджей Дуда пригрозив перенести з Єрусалиму саміт Вишеградської четвірки (V4).