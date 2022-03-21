Польща готується підвищити податки для компаній, що працюють в Росії

Польща хоче підняти податки для компаній, які продовжують свою роботу в Російській Федерації. Крім того, влада має намір конфіскувати майно російських олігархів і суб'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера уряду Петра Мюллера польському телебаченню.

"Ми пропонуємо додаткове оподаткування для організацій, що продовжують свою діяльність в Російській Федерації", - заявив він.

За словами представника уряду Польщі, сьогодні прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запропонує пакет, що вимагає внесення змін до Конституції, включаючи можливість конфіскації майна російських олігархів і суб'єктів.