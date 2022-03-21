Польща готується підвищити податки для компаній, що працюють в Росії
Польща хоче підняти податки для компаній, які продовжують свою роботу в Російській Федерації. Крім того, влада має намір конфіскувати майно російських олігархів і суб'єктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера уряду Петра Мюллера польському телебаченню.
"Ми пропонуємо додаткове оподаткування для організацій, що продовжують свою діяльність в Російській Федерації", - заявив він.
За словами представника уряду Польщі, сьогодні прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запропонує пакет, що вимагає внесення змін до Конституції, включаючи можливість конфіскації майна російських олігархів і суб'єктів.
Нагадаємо, раніше Польща спростила процес купівлі та постачання бронежилетів в Україну.
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