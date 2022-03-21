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Польща готується підвищити податки для компаній, що працюють в Росії

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Варшава, Понеділок 21 березня 2022 12:51
Польща готується підвищити податки для компаній, що працюють в Росії Фото: Польща вводить додаткові податки для компаній, що працюють в РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща хоче підняти податки для компаній, які продовжують свою роботу в Російській Федерації. Крім того, влада має намір конфіскувати майно російських олігархів і суб'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера уряду Петра Мюллера польському телебаченню.

"Ми пропонуємо додаткове оподаткування для організацій, що продовжують свою діяльність в Російській Федерації", - заявив він.

За словами представника уряду Польщі, сьогодні прем'єр-міністр Матеуш Моравецький запропонує пакет, що вимагає внесення змін до Конституції, включаючи можливість конфіскації майна російських олігархів і суб'єктів.

Нагадаємо, раніше Польща спростила процес купівлі та постачання бронежилетів в Україну.

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