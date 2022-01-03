Польща готує посилення карантину: що можуть закрити

Карантин у Польщі посилять через погіршення епідеміологічної ситуації. Уряд розгляне введення нових обмежень вже цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF FM.
За словами глави МОЗ Польщі Адама Недзельського, якщо буде ріст заражень, то будуть приймати жорсткі рішення. Це питання можуть розглянути вже в середу або п’ятницю.
"Тоді ми будемо говорити про школи, про закриття торгових центрів, наприклад, але я не хочу цього передбачати", - додав Недзельський.
Адам Недзельський повідомив, що за останні 24 години у Польщі було виявлено 6422 нових інфікування коронавірусом.
Нагадаємо, Польща посилила правила в'їзду. Зокрема, люди, які прилітають до Польщі з-за меж Шенгенської зони вільного проїзду ЄС, повинні мати підтвердження негативного результату тесту не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону.