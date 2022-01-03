UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша готовит усиление карантина: что могут закрыть

Автор: Анастасия Рокитна

Карантин в Польше усилят из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Правительство рассмотрит введение новых ограничений уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF FM.

По словам главы Минздрава Польши Адама Недзельского, если будет рост заражений, то будут принимать жесткие решения. Этот вопрос могут рассмотреть уже в среду или пятницу.

"Тогда мы будем говорить о школе, о закрытии торговых центров, например, но я не хочу этого предвидеть", - добавил Недзельский.

Адам Недзельский сообщил, что за последние 24 часа в Польше было обнаружено 6422 новых инфицирования коронавирусом.

Напомним, Польша ужесточила правила въезда. В частности, люди, которые прилетают в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны свободного проезда ЕС, должны иметь подтверждение отрицательного результата теста не ранее, чем за 24 часа до пересечения границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаКарантин