Польша готовит усиление карантина: что могут закрыть

Карантин в Польше усилят из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Правительство рассмотрит введение новых ограничений уже на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF FM.
По словам главы Минздрава Польши Адама Недзельского, если будет рост заражений, то будут принимать жесткие решения. Этот вопрос могут рассмотреть уже в среду или пятницу.
"Тогда мы будем говорить о школе, о закрытии торговых центров, например, но я не хочу этого предвидеть", - добавил Недзельский.
Адам Недзельский сообщил, что за последние 24 часа в Польше было обнаружено 6422 новых инфицирования коронавирусом.
Напомним, Польша ужесточила правила въезда. В частности, люди, которые прилетают в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны свободного проезда ЕС, должны иметь подтверждение отрицательного результата теста не ранее, чем за 24 часа до пересечения границы.