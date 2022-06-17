Польща готує фінансову допомогу українським біженцям: хто отримає гроші
Фото: Польща готує фінансову допомогу українським біженцям (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українські біженці зможуть отримати фінансову допомогу від громадських організацій у Польщі. Головною умовою є прибуття до країни після 24 лютого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на inPoland.
Грошову допомогу українцям виплачуватимуть громадські організації. Кожен дорослий зможе отримати по 1500 злотих й 750 злотих за кожного неповнолітнього
Хто може отримати фінансову допомогу:
- власники карти поляка;
- українці, які раніше володіли картою поляка й вже отримали посвідку на постійне проживання в Польщі або польське громадянство;
- громадяни Польщі, які проживають в Україні.
Як подати заявку на допомогу
Необхідно зателефонувати на гарячу лінію:
- +48 506 782 789;
- +48 519 023 817;
- +48 518 254 853.
Або ж написати на електронну адресу ukrainapomoc@wid.org.pl.
Водночас можна звернутися за допомогою до регіональних представництв, які розташовані у:
- Варшаві;
- Кракові;
- Вроцлаві;
- Познані;
- Жешуві;
- Любліні;
- Ломжі;
- Катовіці;
- Ольштині;
- Торуні;
- Ченстохові.
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