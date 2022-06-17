Польша готовит финансовую помощь украинским беженцам: кто получит деньги

Украинские беженцы смогут получить финансовую помощь от общественных организаций в Польше. Главным условием является прибытие в страну после 24 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на inPoland .

Денежную помощь украинцам будут выплачивать общественные организации. Каждый взрослый сможет получить по 1500 злотых и 750 злотых за каждого несовершеннолетнего

Кто может получить финансовую помощь:

владельцы карты поляка;

украинцы, которые ранее владели картой поляка и уже получили вид на жительство в Польше или польское гражданство;

граждане Польши, проживающие в Украине.

Как подать заявку на помощь

Необходимо позвонить на горячую линию:

+48 506 782 789;

+48 519 023 817;

+48 518 254 853.

Или же написать на электронный адрес ukrainapomoc@wid.org.pl.

В то же время можно обратиться за помощью к региональным представительствам, которые расположены в: