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Польша готовит финансовую помощь украинским беженцам: кто получит деньги

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 15:40
Польша готовит финансовую помощь украинским беженцам: кто получит деньги Фото: Польша готовит финансовую помощь украинским беженцам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские беженцы смогут получить финансовую помощь от общественных организаций в Польше. Главным условием является прибытие в страну после 24 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на inPoland.

Денежную помощь украинцам будут выплачивать общественные организации. Каждый взрослый сможет получить по 1500 злотых и 750 злотых за каждого несовершеннолетнего

Кто может получить финансовую помощь:

  • владельцы карты поляка;
  • украинцы, которые ранее владели картой поляка и уже получили вид на жительство в Польше или польское гражданство;
  • граждане Польши, проживающие в Украине.

Как подать заявку на помощь

Необходимо позвонить на горячую линию:

  • +48 506 782 789;
  • +48 519 023 817;
  • +48 518 254 853.

Или же написать на электронный адрес ukrainapomoc@wid.org.pl.

В то же время можно обратиться за помощью к региональным представительствам, которые расположены в:

  • Варшаве;
  • Кракове;
  • Вроцлаве;
  • Познани;
  • Жешув;
  • Люблине;
  • Ломжи;
  • Катовице;
  • Ольштыне;
  • Торуни;
  • Ченстохове.

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