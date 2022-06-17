Польша готовит финансовую помощь украинским беженцам: кто получит деньги
Фото: Польша готовит финансовую помощь украинским беженцам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинские беженцы смогут получить финансовую помощь от общественных организаций в Польше. Главным условием является прибытие в страну после 24 февраля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на inPoland.
Денежную помощь украинцам будут выплачивать общественные организации. Каждый взрослый сможет получить по 1500 злотых и 750 злотых за каждого несовершеннолетнего
Кто может получить финансовую помощь:
- владельцы карты поляка;
- украинцы, которые ранее владели картой поляка и уже получили вид на жительство в Польше или польское гражданство;
- граждане Польши, проживающие в Украине.
Как подать заявку на помощь
Необходимо позвонить на горячую линию:
- +48 506 782 789;
- +48 519 023 817;
- +48 518 254 853.
Или же написать на электронный адрес ukrainapomoc@wid.org.pl.
В то же время можно обратиться за помощью к региональным представительствам, которые расположены в:
- Варшаве;
- Кракове;
- Вроцлаве;
- Познани;
- Жешув;
- Люблине;
- Ломжи;
- Катовице;
- Ольштыне;
- Торуни;
- Ченстохове.
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