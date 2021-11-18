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Польща готова до серйозного кроку, якщо ситуація з мігрантами на кордоні не покращиться

Автор: Іванна Шовкун

Влада Польщі попередила білоруську сторону, що закриє залізничний пункт пропуску в Кузниці. Таку умову поставили, якщо ситуація з мігрантами не стабілізується до 21 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС Польщі.

"Польська сторона очікує на стабілізацію ситуації, пов'язаної з перебуванням нелегальних мігрантів біля прикордонного переходу в Кузниці до неділі, 21 листопада цього року", - йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський доручив головному коменданту прикордонної служби звернутися до голови Державного прикордонного комітету Білорусі генерала Анатолія Лаппо з відповідним листом. У разі відсутності відповіді на це звернення Польща призупинить роботу залізничного прикордонного переходу.

Нагадаємо, на території Білорусі на сьогоднішній день перебувають близько 7 тисяч мігрантів. При цьому близько 2 тисяч перебувають у таборі на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю.

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Польша