UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Польша готова к серьезному шагу, если ситуация с мигрантами на границе не улучшится

Автор: Иванна Шовкун

Власти Польши предупредили белорусскую сторону, что закроют железнодорожный пункт пропуска в Кузнице. Такое условие поставили, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Польши.

"Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов возле пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский поручил главному коменданту пограничной службы обратится к председателю Государственного пограничного комитета Беларуси генералу Анатолию Лаппо с соответствующим письмом. В случае отсутствия ответа на это обращение Польша приостановит работу железнодорожного пограничного перехода.

Напомним, на территории Беларуси на сегодняшний день находятся около 7 тысяч мигрантов. При этом около 2 тысяч находятся в лагере на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша