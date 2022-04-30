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Польща готова допомогти Словаччині захищати небо. Якщо та передасть Україні МіГ-29

Фото: Польща готова допомогти Словаччині ісля передачі МіГ-29 (facebook_com_UkrainianLandForces)
Автор: Наталія Юрченко

Польща заявила, що готова допомогти Словаччині захищати повітряний простір, коли вона припинить використовувати бойові літаки МіГ-29. Це відкриє шлях до можливої поставки літаків в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Зазначається, що 29 квітня міністр оборони Словаччини Ярослав Надж провів зустріч з польським колегою Маріушем Блащаком.

"Я отримав підтвердження, що Польща готова потурбуватися про авіапростір Словаччини з моменту, коли Словаччина вирішить зняти з повітря винищувачі МіГ-29", - заявив Надж.

Він пояснив, що для цього необхідне рішення парламенту, проте робота вже ведеться.

Водночас польський міністр підкреслив, що Польща готова патрулювати небо Словаччини зі своєї території, використовуючи досвід охорони повітряного простору країн Балтії.

"Ці завдання виконуватимуться з території Польщі... Як правило, ми будемо розширювати сферу діяльності польської чергової групи, яка використовує літаки F-16", - сказав Блащак.

Нагадаємо, що у 2018 Словаччина погодилася придбати у США партію літаків F-16. Перша поставка з 18 одиниць очікується у 2024 році.

Також раніше ми повідомляли, що Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29.

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