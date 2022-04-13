"США не заперечують". Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29
Словаччина веде переговори про передачу Україні винищувачів радянського типу МіГ-29. У США підтвердили, що не заперечують даним поставкам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Foreign Policy Джека Детча в Twitter.
"США "не заперечують" проти надання Україні винищувачів з нерухомим крилом, таких як реактивні літаки МіГ-29 радянської епохи", - написав журналіст, посилаючись на високопоставленого чиновника Міністерства оборони США.
Всього на озброєнні Словаччини знаходиться 12 Міг-29. Їх планують замінити на більш сучасні американські F-16.
Нагадаємо, Пентагон відхилив пропозицію Польщі про передачу винищувачів МіГ-29 Україні.
При цьому раніше ми повідомляли, що Словаччина може продати Україні гаубиці Zuzana. Також Словаччина передала Україні протиповітряну систему C-300.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.