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Польша готова помочь Словакии защищать небо. Если та передаст Украине МиГ-29

Фото: Польша готова помочь Словакии после передачи МиГ-29 (facebook_com_UkrainianLandForces)
Автор: Наталья Юрченко

Польша заявила, что готова помочь Словакии защищать воздушное пространство, когда она прекратит использовать боевые самолеты МиГ-29. Это откроет путь к возможной поставке самолетов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Отмечается, что 29 апреля министр обороны Словакии Ярослав Надж провел встречу с польским коллегой Мариушем Блащаком.

"Я получил подтверждение, что Польша готова позаботиться об авиапространстве Словакии с момента, когда Словакия решит снять с воздуха истребители МиГ-29", - заявил Надж.

Он пояснил, что для этого необходимо решение парламента, однако работа уже ведется.

В то же время польский министр подчеркнул, что Польша готова патрулировать небо Словакии со своей территории, используя опыт охраны воздушного пространства стран Балтии.

"Эти задачи будут выполняться с территории Польши... Как правило, мы будем расширять сферу деятельности польской дежурной группы, которая использует самолеты F-16", - сказал Блащак.

Напомним, что в 2018 Словакия согласилась купить у США партию самолетов F-16. Первая поставка из 18 единиц ожидается в 2024 году.

Также ранее мы сообщали, что Словакия может передать Украине истребители МиГ-29.

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