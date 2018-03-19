Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Польща і Німеччина сьогодні обговорять ситуацію в Україні

НовиниПолітика    19.03.2018 - 13:27
Фото: Ангела Меркель (facebook.com/AngelaMerkel)
Фото: Ангела Меркель (facebook.com/AngelaMerkel)

Меркель 19 березня здійснить робочий візит до Польщі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні, 19 березня, здійснить робочий візит до Польщі, в ході якого сторони обговорять ситуацію в Україні та санкції проти Росії. Про це повідомляє "Польське радіо".

Повідомляється, що Меркель прилетить до Польщі сьогодні ввечері, де зустрінеться з прем'єр-міністром Матеушем Моравеьким і президентом Анджеєм Дудою.

Переговори будуть пов'язані, насамперед, з європейською політикою. Мова йде про майбутній бюджат Євросоюзу, міграційну кризу, енергетичну безпеку, а також про військове співробітництво. Крім того, Меркель обговорить з президентом Польщі липневий саміт НАТО, ситуацію в Україні і санкції проти Росії.

Голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський зазначив, що Варшава і Берлін повинні показати важливість єдності Європи.

"Ми можемо спільно з Берліном дати сильний сигнал Європі про те, що ми не хочемо Європи багатьох швидкостей, не хочемо Європи поділів на А, Б, В, не хочемо ніяких винятків з Європи регіонів або держав, а Європа буде сильною тільки тоді, коли буде єдиною", - сказав він.

Нагадаємо, новий міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав "неприйнятним" проведення виборів президента Росії в аннексированном Криму і заявив, що Німеччина не планує міняти своєї позиції.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Новий глава МЗС Німеччини проти визнання окупації Криму "обхідними шляхами" Росія залишиться важким партнером для Європи, - МЗС Німеччини
Теги: Германия, Польша, Ангела Меркель
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top