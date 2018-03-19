Польща і Німеччина сьогодні обговорять ситуацію в Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні, 19 березня, здійснить робочий візит до Польщі, в ході якого сторони обговорять ситуацію в Україні та санкції проти Росії. Про це повідомляє "Польське радіо".

Повідомляється, що Меркель прилетить до Польщі сьогодні ввечері, де зустрінеться з прем'єр-міністром Матеушем Моравеьким і президентом Анджеєм Дудою.

Переговори будуть пов'язані, насамперед, з європейською політикою. Мова йде про майбутній бюджат Євросоюзу, міграційну кризу, енергетичну безпеку, а також про військове співробітництво. Крім того, Меркель обговорить з президентом Польщі липневий саміт НАТО, ситуацію в Україні і санкції проти Росії.

Голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський зазначив, що Варшава і Берлін повинні показати важливість єдності Європи.

"Ми можемо спільно з Берліном дати сильний сигнал Європі про те, що ми не хочемо Європи багатьох швидкостей, не хочемо Європи поділів на А, Б, В, не хочемо ніяких винятків з Європи регіонів або держав, а Європа буде сильною тільки тоді, коли буде єдиною", - сказав він.

Нагадаємо, новий міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав "неприйнятним" проведення виборів президента Росії в аннексированном Криму і заявив, що Німеччина не планує міняти своєї позиції.