Новый глава МИД Германии против признания оккупации Крыма "обходными путями"

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал "неприемлемым" проведение выборов президента России в аннексированном Крыму и заявил, что Германия не планирует менять своей позиции. Об этом он заявил в понедельник, 19 марта, перед началом встречи глав МИД стран-членов ЕС в Брюсселе, передает DW.

Так, Маас вспомнил о четвертой годовщине аннексии Крыма, которая пришлась на воскресенье, 18 марта, и подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет считать ее состоявшейся вопреки принципам международного права.

Он заявил, что в этом Германия не планирует менять своей позиции, добавив, что никоим образом не будет поддерживать любые попытки "легитимизировать" аннексию Крыма Россией "обходными путями".

Комментируя выборы в России, Маас отметил, что его не удивил ни результат, ни обстоятельства голосования. По его словам, здесь не может быть речи о "честной политической конкуренции во всех аспектах".

Глава МИД Германии, также заверил в сохранении поддержки Берлином действующей украинской власти, однако отметил, что немецкая сторона и в дальнейшем будет требовать от Киева продолжения процесса реформ.

Напомним, президент Петр Порошенко рассчитывает на поддержку Украины со стороны нового германского правительства.